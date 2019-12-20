Beypazarı'nda hayırsever tarafından yaptırılan mescit açıldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan mescit, cuma namazıyla ibadete açıldı.

Hacıkara Mahallesi Karapınar mevkisi Çamlık Sokak'taki mescidin açılışına, Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Karakoyun, yaptığı konuşmada, mescidin tefrişatını da yaparak ibadete açılmasını sağlayan hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Yatılı Bölge Kız Kur'an Kursu inşaatının da devam ettiğini dile getiren Ayca, "Bu kursumuzu da en kısa süre içinde eğitme açarak, kız hafızlarımız yetiştireceğiz. Bu anlamda halkımızdan da destek bekliyoruz." dedi.