Beypazarı'nda HEM kursları

ANKARA (AA) – Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce iki yeni kurs açılacağı duyuruldu.

Beypazarı HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HEM olarak ilçe genelinde 5 binin üzerinde kişiye eğitim vermeyi planladıklarını söyledi.

İlçenin Rüstempaşa Mahallesi ile Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde kadınlara yönelik, el nakışı, makine nakışı üzerine kurslar açacaklarını belirten Kaplan, "Bu iki kursumuza kayıtlarımız devam ediyor. Kurslara katılacakların HEM Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaplan, Beypazarı HEM olarak hazırladıkları 2 projenin 2018 yılı Teknik Destek Programı'na alındığını, projelerden birinin "STEM Eğitimi", diğerinin ise "Robotik Kodlama ve Akıllı Cihaz Tasarım Eğitimleri ile Geleceğe" olduğunu aktardı.