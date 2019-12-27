Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı devam ediyor.
İlçe genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretimi yapılırken, dönüm başına 9 tona kadar verim alınabiliyor.
İlçede yılda 3-4 kez hasat gerçekleştirilebiliyor.
Havuç üreticisi Mustafa Gündoğan, AA muhabirine, yetiştirdikleri havucu İstanbul'a gönderdiklerini söyledi.
İstanbul halinde havucun 1 ila 1,20 lira arasında satıldığını belirten Göndoğan, "Fiyat ve kalite olarak Beypazarı havucu İstanbul'da tercih edilen havuçtur. Konya olsun, Hatay olsun, bizim havucumuzu tutmaz." dedi.
Havuç yıkama ve paketleme işinde çalışan Yurdagül Hanım ise aile ekonomisine katkı sağlamak üzere çalıştığını anlatarak, "Çoluğumu çocuğumu havuç işinde çalışarak okuttum. Çalışmak çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.
-
Çubuk'ta “çocuk eğitimi” kursiyerlerine sertifikaları verildi
-
Kayseri'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
-
Mobilya mağazasının içerisindeki çam ağaçları ilgi çekiyor
-
Beyşehir'de tescilli yapının dış cephe duvarı çöktü
-
Çumra'da “Bilinçli Aile, Duyarlı Genç” konulu konferans düzenlendi
-
Kapadokya'daki tesisler yeni yılı tam dolulukla karşılayacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.