Beypazarı'nda kışlık tarhana ve salça mesaisi
ANKARA (AA) – Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda kadınların kışlık tarhana ve salça mesaisi başladı.
İlçe sakinlerinden Müyesser Tanrıseven, "Tarhana, bulgur, erişte, salça, patlıcan kurusu, biber kurusu ve benzeri ürünleri bu mevsimde hazırlayarak kuruturuz. Daha sonra küçük torbalar ya da özel hazırlanmış teneke kutular içinde saklarız." dedi.
İlçede birçok ürün ve sebzenin yetiştiğine değinen Tanrıseven, "Bizler bu işlerin yapımını annemizden öğrendik. Bu yüzden kışlık hazırlık yapmazsak rahat edemeyiz. Gördüğünüz gibi burada da tarhana yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizin kadınları ile imece usulü tarhanayı ovalayıp kalburdan geçirerek, bir süre daha kurumaya bırakılmasının ardından torbalara koyup kilere yerleştiririz. Bu mevsimde yapılan tarhana çok iyi kurur ve içinde nem kalmaz." şeklinde konuştu.
Tarhana çorbasının sofraların vazgeçilmezleri arasında olduğunu aktaran Tanrıseven, domates salçası da yaptıklarını ve kışa hazırlıklarının yoğun geçtiğini dile getirdi.
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