Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde hasadına yeni başlanan nohuttan 6 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ilçede buğday ve arpanın ardından şimdi de nohut hasadının başladığını söyledi.

İlçe genelinde 30 bin dekara nohut ekildiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Dönüm başına 200-225 kilogram ürün hasadı gerçekleşiyor. Bu verim iyi. Çiftçilerimize Ziraat Odası Başkanlığı olarak her zaman yol yöntem göstermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerinin para etmesi için elimizden gelen çabayı ortaya koyarken, tüccarlarla da görüşmeler sağlıyoruz. Son 5-6 yılın en verimli sezonunu yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçinin beli bükülmüştü ancak bu yıl havaların iyi ve yağışlı gitmesi nedeniyle verimli bir yıl geçirdik."

Ateş, ilçede 6 bin 500-7 bin ton ürün rekoltesi tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.