Beypazarı'nda okul inşaatı çalışmaları sürüyor
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde inşaatı süren 5 okuldan 3'ünün yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Faruk Kefelioğlu İlkokulu, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve atölye inşaatı ile Cumhuriyet İlkokulu inşaatında çalışmalar devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yaptığı açıklamada, gelişmekte olan mahallelere inşa edilen okulların mutlaka yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Eğitimde dünya standartlarını yakalamaya çalıştıklarını belirten Dursun, "Bu okulların eğitime başlamasıyla çok büyük bir rahatlama olacak. Öğrenciler dünya standartlarında eğitim öğretim görecekler." dedi.
Dursun, bu okulların açılmasıyla ilçeye 56 derslik ve 6 anasınıfının kazandırılacağını kaydetti.
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Beypazarı'nda okul inşaatı çalışmaları sürüyor
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