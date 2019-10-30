Beypazarı'nda polisten “telefon dolandırıcılığı” uyarısı

ANKARA (AA) – Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, yaptığı açıklamada, bu konunun önemli olduğunu ve vatandaşların çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda dolandırıcıların taktik değiştirdiğini belirten Yurtsever, "15 Temmuz darbe girişimini kullanan bu kişiler, aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker, savcı veya OHAL görevlisi gibi tanıtıyorlar. 'Adınız darbeye karıştı, darbe listelerinde adınız var, biz size yardımcı olacağız.' diyerek para ve altın isteyenlere itibar edilmemesini, bunların en yakın emniyet birimine bildirilmesini istiyoruz. Zamanında müdahale ederek, olayın önüne geçmiş oluruz ve dolandırıcıları da kısa sürede yakalama şansımız olur."