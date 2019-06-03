Beypazarı'nda sağanak ve dolu hasara neden oldu

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde dün akşam saatinde etkili olan sağanak ve dolu, 11 bin dekar alanda hasara beden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sabahın erken saatlerinde Uruş, Macun ve Acısu mahallelerinde sebze, buğday ve Arpa ekili alanlarında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, sağanak ve dolunun dün akşamüzeri aniden başladığını belirterek, "Dolu ve sağanağın etkisiyle ekili alanlarda hasarın oluştuğunu öğrendik. Bunun akabinde ekiplerimiz mahallelerde çalışma yaptı ve söz konusu 3 mahallede 11 bin dekar ekili alanda hasar tespitinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Her zaman çiftçiye sigortayı önerdiklerini kaydeden Ekici, hasara uğrayan arazilerin hiçbirinde sigorta olmadığını kaydetti.