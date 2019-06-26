Beypazarı'nda tayini çıkan savcılara veda yemeği
ANKARA (AA) – Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, tayinleri çıkan savcılar ve hakim için veda yemeği düzenledi.
Beypazarı ilçesinde 3 yılı akşın süredir görev yapan Cumhuriyet Savcıları Ahmet Şahin, Kübra Nur Kızar ve Onur Reha Yıldırım ile hakim Berhan Yiğit’in tayinlerinin çıkması nedeniyle veda yemeği verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, tayinleri çıkan Cumhuriyet savcıları ile Beypazarı'nda uyum içinde bir çalışma sergilediklerini söyledi.
Programda, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ve Belediye başkanı Tuncer Kaplan, tayinleri çıkan savcı ve hakime plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Cumhuriyet savcıları, Beypazarı ilçesini hiçbir zaman unutmayacaklarını ve güzel anılarla ilçeden ayrıldıklarını dile getirdiler.
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