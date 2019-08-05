Beypazarı'nda temizlik çalışması

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde temizlik çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde halkın yoğun olarak kullandığı alan ve meydanlarda basınçlı su ile yıkama çalışması yaptı.

Ekipler, bu çalışmayı Atatürk Parkı'ndan başlatırlarken, anıt alanında ve çadır çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, bu çalışmayı bazı cadde ve parklarda devam ettirdi.