Beypazarı'nda toplantı
ANKARA (AA) – Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beypazarı ve Güdül İlçe Emniyet müdürleri, jandarma komutanları, Cumhuriyet savcıları ve bazı kamu kurum yetkilileri ile toplantı düzenledi.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhuriyet savcıları Enes Mirza Doğan, Ali Şahin ve Cansu Kosul, Beypazarı Emniyet Müdür Yardımcısı Şaban Fıçıcı, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Erdemir, Beypazarı Devlet Hastanesi Müdürü Durmuş Budak, Güdül İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Uğur Yüksel, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Harun Atuçuranoğlu ve bazı kolluk kuvvetleri ile Başsavcılık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yıldız katıldı.
Yapar, adli olaylarda dikkat edilmesi gerek hususlar ile suç tiplerine göre nöbetçi savcılığı ve adli kolluk görevlilerinin takip etmesi gereken konularda katılımcıları bilgilendirdi.
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