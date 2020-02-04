Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele toplantısı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Kaymakam Temel Ayca başkanlığında, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu toplantı düzenlendi.
Kaymakamlıktaki toplantıda, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda 2018 ve 2019 rakamlarını vererek, uyuşturucu ve madde bağımlılığının, geçen yılki çalışma ve bilgilendirmelerle yüzde 15 oranında gerilediğini bildirdi.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever ise uyuşturucu ve madde bağımlığı oranının azalmasında, aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu belirtti.
Kaymakam Temel Ayca, okul çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunulan ve öğrencilerin uğrak yeri olması muhtemel yerlerdeki denetimlerin artırılacağını kaydetti.
Okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine de ağırlık verileceğini aktaran Ayca, ilçede Yeşilay şubesi kurulması yönünde çalışmalar yürütüleceğini anlattı.
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Beypazarı'nda uyuşturucuyla mücadele toplantısı
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