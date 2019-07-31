Beypazarı'ndan kısa kısa
ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki yeşil alanlarda çiçek dikimi yapıyor.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, daha güzel, daha modern bir ilçe oluşturmak ve vatandaşlara daha kaliteli bir yaşam sunmak için kent merkezimizdeki yeşil alanlara mevsime uygun çiçekler dikildiğini kaydetti.
Kaplan, cadde ve sokaklara, parklara bir taraftan modern kent görüntüsüne yakışır peyzaj düzenlemeleri yaparken, bir taraftan da yeşil alanlara rengarenk çiçekler dikerek görsel güzellik sağladıklarını dile getirdi.
– Hayvan barınağı ziyarete açıldı
Beypazarı Belediyesi, Yukarı Sanayi bölgesinde bulunan ve çok sayıda köpeğe yavrularıyla ev sahipliği yapan hayvan barınağını öğrencilerin ve halkın ziyaretine açtı.
Köpeklerin bakımlarından aşılarına kadar her şeyin düzenli olarak veterinerler tarafından yerine getirildiği barınak, pazartesi-cumartesi günleri 14.00-16.00 saatlerinde hayvanseverlerin tarafından ziyaret edilebilecek.
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