Beyşehir Belediye Meclisi Toplantısı
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır Uluslararası Göl Festivali'ni değerlendirdi.
Beyşehir Belediyesi Meclisi'nin ağustos ayı mutat toplantısına başkanlık eden Başkan Adil Bayındır, ilçede geçen hafta sona eren festivalin ilçenin tanıtımı açısından oldukça iyi geçtiğini ve gelecek yıl tekrarlanacağını söyledi.
Bayındır yapılan festivalin belediyeye ekonomik olarak da bir yük getirmediğini ve konuyu sponsorluk anlaşmalarıyla aştıklarını kaydetti.
Toplantıda ayrıca, gündeme daha önce alınan konular da müzakere edilerek karara bağlandı.
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