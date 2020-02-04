Beyşehir Belediye Meclisi üyeleri oturum ücretini depremzedelere bağışladı
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Meclisi üyeleri, şubat ayı meclis toplantısında bu hafta alacakları oturum ücretini deprem bölgesindekilere bağışlama kararı aldı.
Beyşehir Belediyesinin şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonundaki toplantıda konuşan Bayındır, şunları kaydetti:
"Meclis üyelerimizden bu haftaki oturum ücretlerini Elazığ ve Malatya illerimize bağışlama talebi aldık. Bu, bizi mutlu etti. İşte olması gereken bu. Cumhurbaşkanımız, devletin başı, devleti yöneten, hükümetin başı, devlet başkanı olarak böyle bir talebi var ise Türkiye Cumhuriyeti adına biz de seve seve öyle bir şeyin içinde oluruz. Bugünlerde ona çok ihtiyacımız var. Çünkü, hep beraber, birlik beraberlik çerçevesinde bütün olmamız lazım. Bununla ilgili bir şey söylemem lazım. İdlib'de neler oluyor? Biz hepimiz orada tek yumruğuz, hükümetimizin yanındayız. Devletimizin yanındayız. Her türlü alınan karara da saygılıyız. Çünkü, emre amadeyiz, vatan için, millet için, devlet için, hükümet için emre amadeyiz."
Bayındır, ilçeye yapılacak hizmet ve yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.
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Beyşehir Belediye Meclisi üyeleri oturum ücretini depremzedelere bağışladı
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