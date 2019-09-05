Beyşehir Belediyesi bünyesinde “Almanak Masası” kuruldu
KONYA (AA) – Beyşehir'in ilçe dışında yaşayan işadamı, bilim adamı, bürokrat, siyasetçi gibi değerleri, Beyşehir Belediyesi'nin oluşturduğu Almanak Masası'nın yürüteceği çalışmalarla kayıt altına alınacağı bildirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye bünyesinde oluşturulan Almanak Masası Projesi'nin Beyşehir’in eli, gözü, kulağı ve sesi olacak bir proje olduğuna dikkati çekti.
Bu masa ile ilçenin yetiştirdiği, halen yöre dışında yaşayan değerlere ulaşmış olacaklarını ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:
"Bu çalışmayla elde edilecek veriler her yıl güncellenerek kayıt altında tutulacak. Liselerden mezun olup kazandığı üniversite nedeniyle ilçemizden ayrılan çocuklarımızın da öğrenim hayatlarını nerelerde sürdürdüğü, mezun olduktan sonra nerede yaşayıp hangi meslek kolunda faaliyet gösterdiği gibi veri ve bilgilere ulaşmış olacağız. Özellikle bu masanın kurulması ile birlikte ilçemiz dışında öğrenim gören Beyşehir'de doğup büyüyen maddi gelir ve imkandan yoksun çocuklarımıza sahip çıkarak zengin işadamlarımız, hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından sağlanan burslardan istifade etmelerinin önü açılacak. Bu burslardan yararlanarak öğrenim hayatını sürdürmelerini ve mezun olduktan sonra da, özellikle doktor, bürokrat ve bazı meslek kollarında memleketlerine gelerek ahde vefa duygusu içerisinde kendi doğduğu topraklarına gelip hizmet etmelerini isteyip bu yönde teşviklerde bulunacağız."
Bayındır, "İlçemiz dışında yaşayan Beyşehir’in değer ve markası olan insanlarımızı her yıl düzenleyeceğimiz Büyük Beyşehir Çalıştayı ve çeşitli festival, etkinlik, toplantı gibi programlar vesilesiyle ilçemize davet ederek onları onur belgesi ve plaketler takdim ederek onurlandırmak ve doğup büyüdüğü topraklarda halen yaşayan hemşerileri ile buluşturup tanıştırmayı amaç ediniyoruz. Beyşehir’in yeni dönemde daha da gelişip hak ettiği değeri alması noktasında, bu değerlerimizin de kişisel görüş ve düşüncelerine başvuracağız. Onların görüş ve talepleri doğrultusunda yapacağımız hizmetlerimize de yön vereceğiz. Bu anlamda, bu masanın daha verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için ilçemizde ve ilçe dışında yaşayan tüm hemşerilerimizden de destek ve katkılar bekliyoruz." dedi.
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