Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesine atanan uzman hekimlerin göreve başladığı bildirildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne iki farklı branşta yeni uzman hekim atamasının yapıldığını bildirdi.
Başhekim Küçükbuzcu, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını belirtti.
Küçükbuzcu, "Hastanemizde mesai yapmaya başlayan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Ordahan ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şemmi Koyuncu'ya yeni görevinde başarılar dilerken, ilçemize ve hastanemize hayırlı olsun." dedi.
BENZER HABERLER
-
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı
-
GÜNCELLEME – Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı
-
Bakan Varank, OSBÜK Başkanı Kütükcü'yü kabul etti
-
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10 yaralı
-
Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali
-
Genç voleybolcular Balkan şampiyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]