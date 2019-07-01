Beyşehir Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet gezisi
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Huğlu Motor Sporları Kulübü (HUMOS) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi renkli görüntüler oluşturdu.
Beyşehir’e bağlı Huğlu Mahallesi’nde yapılan duanın ardından başlayan ve yaklaşık 184 kilometrelik parkurdan oluşan geziye, bu yıl 71 motosiklet ile 26 otomobil katıldı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gezinin uğurlama ve karşılama programı etkinliklerine katılarak motosiklet tutkunları ile mahalle sakinlerinin yaşadığı coşku ve mutluluğa ortak oldu.
Huğlu Mahallesi meydanında yapılan duanın ardından başlayan gezide, motosiklet tutkunları tarihi antik dağ yolundan geçerek Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı’na ulaştı.
Güzergah esnasındaki tarihi mekanlarda ve yerleşim merkezlerinde mola veren motosiklet tutkunları, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda ise dünyaca ünlü rafting yapılan ırmakların başında gelen Köprüçay’da ranting heyecanı yaşadı.
Gezi esnasında arıza yapan ya da patlayan lastiklere oluşturulan özel bir ekip müdahale etti. Bölgedeki tarihi mekanları da ziyaret ederek gezen motosiklet tutkunlarını gece saatlerinde tamamlanan dönüş yolculuğunda ise Huğlu meydanında aralarında bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın da olduğu çok sayıda mahalle sakini büyük bir coşku içerisinde karşıladı.
Yakılan meşaleler eşliğinde yaklaşık 184 kilometrelik geziyi tamamlayarak meydana giren motosiklet tutkunları, daha sonra alanda toplanan mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterilerini izledi.
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Beyşehir Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet gezisi
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