Beyşehir Gölü kıyı bandı ıslah çalışmaları
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü kıyılarının ıslah edilmesi için yeni dönemde de çalışacaklarını belirtti.
Başkan Bayındır, meclis toplantısında yaptığı yaptığı konuşmada, son dönemde su seviyesi giderek düşen, kirlilik sorunu yaşayan ve kıyıları sazlıklarla kaplanan Beyşehir Gölü'nün yaşadığı sorunların çözüme kavuşmasının yeni dönemde de kendileri için en önemli gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti.
Beyşehir ilçe merkezinden Karaburun plajı istikametine olan yaklaşık 18 kilometrelik kıyı bandını yürütecekleri çalışmalarla ıslah etmenin arzusunda olduklarını dile getiren Başkan Bayındır şöyle devam etti:
"Şu anda Beyşehir Gölü'nün kıyı ıslahı en önemli gündemimiz. Elbette fabrikalarımız da gündemde, o süreç işliyor. Çünkü istihdam da bölgemiz için çok önemli. Ama Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık, bataklık alan beni çok üzüyor. O yüzden gündemimiz şu anda burası. Bununla yatıp bununla kalkacağım 5 sene boyunca. Bu kıyıdaki 18 kilometrelik bandı tamamladığım gün, yani Karaburun'un o üstündeki bir tepe var, arkası Üstünler koyu adayla beraber oraya kadar bu şehir, bu bandı bitirirse işte benim o zaman huzur bulacak gönlüm."
Başkan Bayındır, göl kıyılarında başlattıkları sazlıkları kesim çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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