Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda sığırcık sürülerinin görsel şöleni

Göl kıyılarında son günlerde sürüler halinde dolaşan ve şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzünde gün batımı anlarındaki ahenkli dansı, seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıkarıyor. Göl kıyılarında özellikle gün batımı esnasında kıyılarda ortaya çıkan binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde birçok değişik geometrik şekil çiziyor. Gökyüzünü önce simsiyah bir bulut gibi kaplayan ve kıyılarda sazlıklar üzerinde dolaşan sürüler, zaman zaman göl üzerinde alçalıp yükselerek kent merkezine doğru da ilerliyor. Sürüler, göl üzerinde ağ atan, avlanan balıkçı teknelerinin üzerinden geçerken de ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Kıyılardaki sığırcık akınına fotoğraf severler de yoğun ilgi gösteriyor. Kıyılara fotoğraf makineleriyle gelen fotoğraf tutkunları, sığırcık sürülerinin gökyüzündeki dansından en iyi kareyi yakalayabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı, ilçe merkezinde güneşin kaybolduğu anlarda gökyüzünde ortaya çıkan sığırcık sürülerini fotoğraflamak için günlerdir fotoğraf severler olarak kıyıda mesai yaptıklarını belirterek, “Akşam gün batımı anlarında sığırcık sürülerini çekiyoruz. Muhtemelen göç mevsimine hazırlanan sürüler geçiş yapıyor. Burada bir müddet konaklayacaklar. Bir haftadır takip ediyoruz. Sürüler, gökyüzünde çok güzel görüntüler oluşturuyor. Fotoğrafçılar da bu anları kaçırmıyor. Biz de bunun için yerimizi aldık, binlerce hatta yüz binlerce sığırcık sürüsü üzerimizde dans ediyor. İnsanların bunu görmesi lazım, hem video, hem de fotoğraflarını çekiyoruz, insanlara göstermek için. Eskiden sürüler çok uzak mesafeden geçiş yapıyorlardı, yaklaşamıyorduk. Bu yıl ise ilk defa şehrin üzerinden, kıyılardan dolaşarak adeta insanlara selamlama yapıyorlar. Yakın mesafeye geldikleri için de lenslerimiz yeterli geliyor, çekim yapabiliyoruz” diye konuştu.

Fotoğrafçı Mustafa Öztemiz ise göl üzerindeki görsel şöleni kaçırmamak için kıyılara geldiklerini anlatarak, “Beyşehir Gölü zaten hem kuş potansiyeli, hem de fotoğraf olarak zengin bir yer. Sığırcık sürüleri bu yıl bize böyle bir sürpriz yaptı. Elimizden geldiği kadar bu görsel güzellikleri kaydetmeye çalışırken, hem de seyrederek keyif alıyoruz” dedi.