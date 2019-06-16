Beyşehir Gölü'nde av sezonu dualarla açıldı
KONYA (AA) – Türkiye’nin önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde sona eren av yasağının ardından balıkçılar, yeni av sezonunu dualar eşliğinde kurban keserek açtı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av sezonu açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonunun tüm balıkçı camiasına hayırlı olmasını, bol kazanç ve bereket getirmesini diledi.
Yeni sezonda Beyşehir Gölü’nün nimetlerinden koruyarak istifade edilmesi gerektiğini belirten Bayındır, "Artık yasak dönem bitti, av dönemi başlıyor. Bizim insanımız gölünü korur, onun nimetlerinden faydalanacağını bilir. Bütün avcı arkadaşlarımın avlarının bereketli olmasını diliyorum. Tüm balıkçı camiasına yeni dönemleri hayırlı olsun." diye konuştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da kurum olarak kolluk kuvvetleriyle birlikte 3 aylık yasak sezonda Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonunu hep birlikte en iyi şekilde korumaya çalıştıklarını anlattı.
Balıkçı Hasan Katmerci ise "İnşallah yeni sezondan umutluyuz. Gölümüz yasak dönemde korundu. Avcılarımızdan, bilinçli avcılık noktasında üzerlerine düşen ne varsa yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
-
Kapadokya'da sıcak hava balon festivali düzenlenecek
-
Çankırı'da sağanak etkili oldu
-
Beyşehir Gölü'nde av sezonu dualarla açıldı
-
Açık hava müzesi gibi mahalle
-
Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2 Temmuz'da başlıyor
-
Limon fiyatlarına depoda “çürüme” etkisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]