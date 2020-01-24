Beyşehir Gölü'nün konuğu iki pelikan ilgi odağı oldu

KONYA (AA) – Türkiye’nin önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın kış mevsimi konuğu pelikanlar ilgi odağı haline geldi.



İçerişehir Mahallesi sahiline akın eden karabatak sürülerinin sulara dalarak avladığı balıkları ağızlarından kapmaya çalışan iki pelikan renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Park sahasının 181 kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kimi türler sadece birkaç gün, kimi türler birkaç hafta veya birkaç ay, kimi türler de yıl boyunca hep Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı konaklama alanı olarak kullanabilmektedir." dedi.

Beyşehir Gölü kıyısında ailesiyle birlikte yiyecek arayışında olan martıları besleyen Recep Ünal, göl sularında diğer türlerin arasında gezen pelikanları gördüklerini belirterek, "Bu sene ilk defa pelikan gördük. Bu tarihlerde çok pelikan olmaz. Martılar burada ama ilk kez onları bu kıyılarda görünce bizim de hoşumuza gitti." diye konuştu.