BEYŞEHİR-KONYA DUBLE YOLU BİTMEK ÜZERE

Milletvekili Babaoğlu, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’la birlikte ilçedeki çeşitli yatırımları inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yürütülen çalışmalarla çok ciddi bir mesafe kat eden Beyşehir-Konya arasındaki bölünmüş yol çalışmalarına değindi.

Beyşehir’e gelirken güzergahta nokta nokta incelemelerde bulunduklarını ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldıklarını vurgulayan Babaoğlu, “Bölünmüş yolumuz hemen hemen bitmek üzere. Beyşehir’den Konya’ya giderken Yunuslar mevkisinden sonra, çeşmelere kadar olan yol zaten bölünmüş yol olarak açıldı. Şu anda Beyşehir ilçe sınırları içerisinde bölünmüş yol olarak açılmayan hiçbir yerimiz kalmadı. Hemşerilerimiz öncelikle bu kış mevsimi girmeden bu konfora kavuştular.İnşallah kazasız belasız seyahatler diliyoruz.” dedi.

Sözkonusu güzergahta çeşmeler mevkisinden Konya il merkezi yönüne ilerledikçe, özellikle Kızılören’e kadar yer alan kısımda yaklaşık 1 kilometrelik bölümün hızla tamamlanmak üzere olduğunu da dile getiren Babaoğlu, çalışmalarla ilgili diğer ayrıntılara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kızılören’de 600 metrelik bir mesafe var. Bir yarma yaptık biliyorsunuz. Beyşehir ve civarı, Taşıyıcılar Kooperatifimizin Kızılören’in orada. İnişte çok keskin bir viraj var. ‘Kaza olabilir’ ihtimaliyle bize başvuru yapmışlardı. Biz de projeyi sonradan değiştirttik. O virajı almak için oraya bir yarma yapılıyor. Belki o yarma seneye kalabilir, bir 600 metrelik mesafe. Altınapa Barajı civarı büyük ölçüde bitti, trafiğe de açıldı oradaki büyük yarma. Hemen devamında köprü inşaatının da birkaç hafta içerisinde tamamlanıp kış gelmeden sadece belki toplamda 1 kilometrelik kısım da kontrollü olarak, yani oraların da altyapısı bitmiş olacak. Söz verdiğimiz gibi inşallah bu yıl içerisinde Beyşehir-Konya yolunu bitirdik. İnşallah bundan sonra artık yeni aşklara, yeni hayallere, yeni projelere bakacağız.”