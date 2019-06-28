Beyşehir, Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşması'na ev sahipliği yapacak
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesi, Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşması’na ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği (UFSD) Başkanı ve Sille Sanat Sarayı Kurucusu Reha Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi’nin de destekleriyle sonbaharda yapılması planlanan Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşması’nın ayrıntılarını görüşmek üzere Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ı ziyaret etti.
Bilir, Türkiye’nin birçok ilinde ve 21 ülkede üyesi bulunan Sille Sanat Sarayı Fotoğraf Topluluğu tarafından her yıl farklı bir merkezde düzenlenen üyeler buluşmasını bu yıl Beyşehir’de yapacaklarını söyledi.
Bugüne kadar Konya, Alanya ve Eskişehir gibi birçok yerde üyeler buluşması yaptıklarını anlatan Bilir, şunları kaydetti:
"2019 yılında inşallah Beyşehir'de yapacağız. İnşallah, bu tür çalışmaların sayısının artmasıyla Beyşehir’de fotoğraf sanatının kısa zaman içerisinde daha güçlü ilerleyeceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ve Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı’ya da fotoğrafçılar buluşmasına yapacakları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl sonbaharda Türkiye’den ve farklı ülkelerden yaklaşık 150 fotoğrafçının bu etkinlik kapsamında Beyşehir’e gelmesini bekliyoruz."
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Beyşehir, Uluslararası Fotoğrafçılar Buluşması'na ev sahipliği yapacak
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