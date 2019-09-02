Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı'dan anız uyarısı
KONYA (AA) – Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, hububat ürünlerinin hasadının sona ermesinin ardından bazı çiftçilerin arazilerini yeni ekim dönemine hazırlamak için başvurduğu tarlalardaki anızın yakılması işleminin artık tarihe karışması gerektiğini belirtti.
Toprak işleme öncesinde bölgede önüne geçilemeyen anız yakma alışkanlığının bu yıl da devam ettiğini gördüklerini belirten Ağralı, "Anız yakmak doğal yaşamı yok eden çevresel bir felakettir. Anız yakıldığı zaman topraktan gelen ve tekrar toprağa dönecek olan organik madde dönüşüm zinciri kırılarak organik madde yok olmaktadır. Toprak içerisinde bulunan bitkisel üretim için faydalı, insanlığın hizmetine tahsis edilmiş olan mikroorganizmalar yok olmaktadır. Üretimi yapılan kültür bitkilerine zarar veren tarla faresi gibi zararlıların doğal düşmanı olan yılan, tilki vs.gibi hayvanlar da anız yangınlarıyla zarar görmektedir. Bu yok oluşlar, topraklarımızın verimliliğinin ve üretimin de yok olmasına sebep olan felaketlerdir." ifadelerini kullandı.
Ağralı ayrıca "Toprak işleme öncesi dekara 5 kilogram üre gübresi serpilmesi halinde anızın çürümesi sağlanabilir ve toprak verimliliği artırılabilir." hatırlatmasında bulundu.
-
Eskişehir'de pul sergisi açıldı
-
OSTİM Teknopark, Antalya Teknopark'a mentor olacak
-
Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
-
Kaymakam Erdem'e hayırlı olsun ziyareti
-
Cumhuriyet Teknokent hız kesmeden teknoloji üretiyor
-
Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı'dan anız uyarısı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.