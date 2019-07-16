Beyşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Beyşehir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program, Çarşı Cami'sinde şehitler için mevlit okutulmasıyla başladı.
Daha sonra etkinlik ilçe protokolünün katıldığı şehitlik ziyareti ile devam etti.
Atatürk Anıtı’nda başlayan Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde düzenlenen milli birlik yürüyüşü ise Vuslat Parkı'ndaki festival alanında sona erdi.
Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.
Alanda kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yine çok anlamlı bir günde Beyşehirliler’le bir araya geldiklerine vurgu yaparak, "Hepimiz üç sene evvel yaşanmış bir hadiseyi içimizde, yüreğimizde ölenlerin anısına üzülerek yaşıyoruz. O gün kahraman polisimiz, kahraman askerlerimiz ve yola atlayan milletimizin fedakarlığını unutmak kolay değil. Biz Türk milleti güzel bir cümle söyleriz; 'Allah devlete zeval vermesin' deriz. Bu durumlar için de bedenimizde ki kanı son damlasına kadar harcamaya hazırız. Zira biz birlikte yaşarız, zira biz demokrasiye, cumhuriyete, devlet geleneğine inananlarız. Bu duygular içinde 15 Temmuz günü canını hiçe sayarak, o benim, paralarımla yapılmış tankların üzerindeki hainlerin önüne çekinmeden, ‘kolum gitsin, bacağım gitsin, ama vatanım gitmesin diyenler sayesinde biz birliğimizi ayağa kaldırdık. Yeniden biriz, yeniden bütünüz, böyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise konuşmasında, "Bilindiği gibi 15 Temmuz 2015, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve dini sömürerek, bizleri hatta bütün dünyayı aldatan, çerçevesi anayasayla çizilmiş Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı ve yerine totaliter, otoriter ve sunni hakimiyetine dayanan bir rejim kurmayı planlayan FETÖ'nün 249 vatandaşımızı şehit ettiği darbe girişim tarihidir." diye konuştu.
Programda daha sonra Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı da bir konser verdi.
Etkinlikler Beyşehir'deki tüm camilerde okunan salarla sona erdi.
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