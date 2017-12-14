Beyşehir’de, 17 kuruluştan doğa koruma projesine destek

Doğa koruma konusunda 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Doğal Denge Derneği tarafından Birleşmiş Milletler’in GEF-SPG programı kapsamında hibe desteği sağlanarak Beyşehir ilçesinde hayata geçirilen “Beyşehir Gölü, Leylekler Vadisi ve Çevresindeki Eko Turizm Altyapısı’nın Oluşturulması Proje”sine Beyşehir Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın da aralarında olduğu 17 kurum ve sivil toplum kuruluşu paydaş olarak destek verdi.

Proje kapsamında bugüne kadar ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim, Tüketim ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Sezer Göktan, paydaşlarla projenin sonuçlarını değerlendirdiklerini, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgilide konuştuklarını söyledi. Göktan, “Toplantımızda, projenin oluşturulma biçimini, Beyşehir’in ne eksiklikleri var, nelere açık, neler yapılabilir konusunda bir sunum yaptık. Projeye nasıl başladığımızı anlattık. Daha sonra tüm paydaşlarla birlikte olan çalışmalarımızı özetledik. Yapmamız gereken faaliyetlerin ne kadarını yaptık, nasıl gelişmeler sağladık bunları ele aldık. Ardından da bir değerlendirme bölümümüz oldu” dedi.

Beyşehir Belediyesi’nin projeye çok ciddi katkısı olduğunu, diğer paydaşların da bu anlamda kendilerinden destek verdiğini belirten Göktan, “Her aşamada destek oldular maddi ve manevi. Bu anlamda, proje paydaşı tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Leylekler Vadisinde uzun süren çalışmalarımız oldu. Buradaki leylek yuvalarını artırdık. Vadi ve mezarlığın kenarındaki ana yola 8 direğe ilave yapay leylek yuvaları kurduk. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönem buraya da yuva yapacaklar, sayıları artacak. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) tarafından buradaki tellerin izolasyonu yapıldı. Leyleklerin ölüm riskini de azaltmaya çalıştık. Türk Telekom Beyşehir Müdürlüğü de buraya İnternet hattı getirdi. Kamera kurma projemiz devam ediyor. Vadinin dışında Beyşehir Gölü’nün güney kesiminde Yeşildağ ve çevresinde yürüyüş yolları tespit ettik. 7 yürüyüş yolumuz var, bunların haritalarla rotalarını belirledik. Rotalar oluşturduk, seyir terasları,gözlem kuleleri işaretledik, bunları haritalaştırdık. Sonuçta gezi rehberi bu kitap. Beyşehir’in tabii, kültürel özelliklerini gösteren bir kitap. Bisiklet ve yürüyüş yolu kullanıcılarına da rotalardaki özellikleri anlatan, haritaları olan bir kitapçık. Turizm acentalarına ve buradaki tüm ilgili kesimlere dağıttığımızda, buraya gelen insanlara verildiğinde kullanılabilecek bir el kitapçığı oldu. Projenin çıktısı olarak yine Yeşildağ’daki kadınlar ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerimiz oldu. Burada yaşayan ve ev ürünleri üreten kadınlara eğitimciler vasıtasıyla ürün üretimi, hijyen, sağlıklı üretim, paketleme, etiketleme, markalaşma konularında farkındalık eğitimleri verdik. Buradaki ortaokul öğrencilerine ise doğa rehberliği, doğa koruma ve doğa farkındalığı eğitimleri verdik. Projemizin Beyşehir’in tanıtımına da önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. Beyşehir Belediyesi adına plaketi Sosyal Kültür İşleri Müdürlüğü görevlisi Mustafa Büyükkafalı aldı.

Projenin İlçe Kaymakamlığında düzenlenen proje sonuç toplantısında çalışmalara paydaş olarak katkı ve destek sağlayan ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ve temsilcileri katıldı.