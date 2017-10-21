Beyşehir’de asfaltlanan caddelerde yol çizgi çalışması

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yayaların ve araçların yolları daha bakımlı ve tehlikesiz bir şekilde kullanabilmesi nedeniyle sıcak asfaltı tamamlanan caddelerde yol çizgilerinin çizildiği belirtildi. Açıklamada, büyük kasaba merkezinde kış mevsimi öncesinde sürat şampiyon bir takım caddelere sıcak asfalt dökme çalışmalarının durmadan devam ettiği belirtilirken, “Ekiplerimiz, Konya Büyükşehir Belediyesinin yol çizgisi yapan araçlarının da desteğiyle çalışmaların tamamlandığı güzergahlarda yayalar ile motorlu araçların caddeleri daha sıcacık ve tehlikesiz bir şekilde kullanabilmesi için yol çizgileri çizilmesi faaliyetlerine başladı. sırası gelmişken, büyük kasaba genelindeki asfalt ya da parke taşıyla astarlı esas caddelerde de kaybolan yol çizgilerinin baştan çizilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Araştırmalar, ilçe merkezi genelinde asfaltı tamamlanan bulvar, sokak ile geçitlerinin yoğun olduğu yerlerde devam edecek” denildi.