Beyşehir'de aşure şenliği
KONYA (AA) – Beyşehir’de, göl kenarındaki Vuslat Parkı’nda kurulan El Emeği Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan kadın satıcılar, aşure yaptı.
El Emeği Kadınlar Pazarı’nda tezgah açan kadınların düzenlediği aşure şenliğinde, yaklaşık 500-60 kişiye aşure ikram edildi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz her zaman daim olsun. Dileğimiz, adetlerimizden, geleneklerimizden kopmayalım inşallah." dedi.
El Emeği Kadınlar Pazarı esnafından Hatice Afşar da kadınlar pazarında bir farkındalık oluşturmak için satış yapan kadınlarla böyle bir aşure şenliği düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "Sağolsun tüm arkadaşlar da onayladı. Karınca kararınca evinde ne varsa herkes bir şeyler getirdi. Herkes aşuremizin tadına bakmış oldu. Umduğumuzun da üzerinde bir katılım vardı. İnşallah her yıl devamını getirmeyi istiyoruz bu etkinliğin." dedi.
Kadın esnaf Hatice Özenser ise imece usulü gerçekleştirdikleri etkinlikte yaklaşık 500-600 kişiye aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Hem pazarımızın adını duyuralım, hem de böyle mübarek bir günde şenlik yapalım diye düşündük. Kalabalığımız da güzel oldu. Gelen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
-
82 yaşında İslamiyeti seçti
-
Kayseri'deki bisiklet yarışları tamamlandı
-
Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
-
Kaymakam Temel Ayca'ya ziyaret
-
Beypazarı Kaymakamı Ayca, Kaymakamlık konağını gezdi
-
Şehit Uzman Onbaşı Sarı son yolculuğuna uğurlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.