Beyşehir'de Başkan Bayındır muhtarlarla buluştu

KONYA (AA) – Beyşehir'de, birim müdürlerinin de katıldığı muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Beyşehir'e en iyi hizmeti yapabilmek için bir planlama yapıyoruz. Bütün birim amirlerimize diyoruz ki; 5 sene uyumayacağız. Bana ayak uyduran uyduracak, uyduramayan özrünü dileyecek, kenara çekilecek." dedi.



Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Beyaz Park Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen istişare toplantısında Beyşehir merkez ve dış mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Bayındır, bundan sonra görev süresi içerisinde ilçe merkezi ile dış mahallelere kurum olarak hizmet ederken nasıl bir tarz içerisinde olacaklarını anlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz'ın da katıldığı toplantıda muhtarlara hitap eden Bayındır, belediyenin birim müdürlerini kastederek, "Bu çocuklar, hepsi benim sevdiğim çocuklar. Belediye personeli benim evlatlarımdır. Ama kaytaran evlatla, çalışan evladı ayırt ederim. Çünkü, biz bu insanları aldatmaya gelmedik. Muhtarlar, o bölgelerinde, o vatandaşlarına yalan söylemediler, doğru söylediler. Beyşehir Belediyesi'ne güvenerek söylediler. Ben sizin gecenizde de varım, gündüzünüzde de varım, 'her saat arayabilirsiniz' dedim. Beni lütfen arayın ama şunu yapmayalım, aynı anda 7 iş makinemiz var, 7 mahalleye gidebiliriz ama 27 mahallemizin muhtarları birden aynı gün ararsa vay benim halime. Ama sıraya koyarak bir planlama dahilinde işleri yetiştirmek istersek bizlere lütfen kızmayın." diye konuştu.

– El ele vereceğiz

Bayındır, "Biz samimi olmak zorundayız, el ele vermek zorundayız. Farklı fikirlerimiz olabilir, farklı partilerimiz olabilir, ayrı ayrı düşünebiliriz. Ama ayrılmayacağımız bir yer var o da Beyşehir'in birliğidir. Muhtarlarsız birlik olmaz, sivil toplum örgütleri olmadan birlik olmaz. Parti başkanları olmadan da birlik olmaz. Ben bunu, dün inşa etmiş, ihdas etmiş biriyim. Şimdi yine bunu inşa etmek için elimden gelen ısrarı yapıyorum.

Ben Beyşehir'de ev sahipliğinin hakkını veren adamım. Karşılamada, uğurlamada, hanginizin beldesine kim gelirse ben varım. Gece arayın gelirim, düğününüze, derneğinize, Allah vermesin cenazenize, kimin acısı varsa acımaya varım. Kim ağlıyorsa ağlamaya varım. Kim gülüyorsa onunla gülmeye varım. Çünkü siz, ben, bizler tek değiliz bizim hepimiz biriz ve biziz. Yani Beyşehir'iz." dedi.

Bayındır, konuşmasının ardından muhtarlardan gelen soru, talep ve istekleri dinledi.