Beyşehir'de belediyenin kademelerinde eski araç ve iş makineleri tamir ediliyor
KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi kademelerinde geçmiş dönemlerden kalma atıl vaziyetteki çürümeye terk edilmiş bazı araç ve ekipmanların yeni dönemde tekrar faal hale getirilerek yürür hale getirildiği bildirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiklerinde kurum olarak araç filosunda 2 greyder, 5 kamyon varken, bu sayıyı faal hale getirdiklerini araç ve iş makineleriyle daha da artırdıklarını belirtti.
Açıklamanın devamında Başkan Bayındır, "Şimdi kamyon sayımızı 7'ye, makine sayımızı da 9'a çıkardık. Küçük çaplı Beko Loder (kazıyıcı-yükleyici) kavramında olan makinalarımızı ayağa kaldırdık. 5-6 tane oldu. Yeni makine almaktansa, mevcut makinaları iyi hale getirip Belediyemizi bir masraftan daha kurtarmaya gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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