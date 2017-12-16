Beyşehir’de Cuma buluşmaları sürüyor

Belediye Başkanı Murat Özaltun, her hafta Cuma günleri Beyşehir’e bağlı farklı bir dış mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onlardan gelen istek ve önerileri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Doğanbey Mahallesi’nde Cuma namazı öncesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden muhtar Ali Uçaralp’la birlikte vatandaşlarla sohbet etti. Yürütülen belediyecilik hizmetleri konusunda vatandaşlara bilgi veren Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak gerek altyapı hizmetleri, gerekse yol ve asfalt, temizlik, park ve bahçelerle ilgili ilgili ilçe genelinde bugüne kadar gözle görülür önemli çalışmalara imza attıklarını, Beyşehir’de büyük bölümü ilk olan birçok yatırımı toplumun her kesimiyle istişare ederek, beklentileri de dikkate alarak hayata geçirdiklerini anlattı. İlçe merkezine hizmet verirken, yeni büyükşehir yasası ile birlikte artan 55 dış mahalleye de hizmet götürdüklerini, bunlardan birisinin de Doğanbey Mahallesi olduğunu vurgulayan Özaltun, ilçenin dört bir yanına eşit oranda hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Sosyal belediyecilik adına da dönemlerinde önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Özaltun, sohbet ettiği vatandaşların istek ve taleplerini de kendi ağızlarından dinledi.