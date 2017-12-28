Beyşehir’de emniyet kemeri uygulaması

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şehir içi trafik ekiplerince yapılan uygulamada, kemer takmayanlara ceza yazıldı. Köprübaşı mevkisinde Beyşehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Döner’in de nezaretinde gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi. Trafik ekipleri, neden emniyet kemeri takmadığı konusunda çeşitli mazeretler ileri süren sürücülere, emniyet kemeri kullanımının hayat kurtardığını hatırlatıp, araca binilmesinin ardından kontağın çevrilmeden önce mutlaka takılması gerektiğini vurguladı. Ekipler, bu konuda ilçe merkezinde emniyet kemeri takılmamasından dolayı geçmişte yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalara dikkat çekerken, kullanımın sadece şehirlerarası yollarda değil, kent merkezlerinde de önemini hatırlattı. Uygulamada, 80 aracı denetleyen ekipler, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 52 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Sürücülere 95 lira ceza yazılırken, trafik ekipleri şehir merkezindeki sorumluluk alanında emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerin bundan böyle de kararlılıkla sürdürüleceğini kaydedildi.