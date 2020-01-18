Beyşehir'de hastanenin palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde Devlet Hastanesi’ndeki palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.



Beyşehir Kaymakamlığı’nın himayesinde Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, serviste kalan yaşlı hastaların moralinin yüksek tutmak için din görevlileri tarafından Kur'an'ı Kerim okundu dua edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, programda yaptığı konuşmada, her haftanın bir günü palyatif serviste kalan hasta ve hasta yakınları için idare olarak çeşitli moral etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinlikler vesilesiyle de bir buluşma ve hasbihal etme gibi bir fırsat buluyoruz. Bu kez kaymakamımızın önderliğinde böyle güzel bir program gerçekleştiriyoruz. Katılımlarından dolayı kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve tüm kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, "Gerçekten insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hiç hastalanmayacak, hiç düşmeyecek diye bir garantisi yok. İşte hayatımızı yaşadığımız evreler içinde bazen hasta, bazen iyi oluyoruz. Tabi hastalandığımız zaman da kendimizi hekimlerimize emanet ediyoruz. Onlara tedavi oluyoruz, sonrasında da dua ediyoruz iyileşebilmek için. Ben bu anlamda hastalarımıza ve yakınlarına bol bol geçmiş olsun diyor, şifalar diliyorum." diye konuştu.

Programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, Hastane Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, kurum amirleri, din görevlileri, hastalar ve yakınları katıldı.