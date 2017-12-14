Beyşehir’de ilkokul öğrencilerine flüt eğitim seti hediyesi

İstanbul’da yaşayan Beyşehirli hayırsever işadamı Yılmaz Uyar tarafından Beyşehir’de bulunan ilkokul 3 ve 4’üncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilere hediye olarak ulaştırılmak üzere ilçe belediyesine gönderilen flüt eğitim setleri eğitim kurumlarına dağıtıldı. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında öğrencilere eğitim setleri ulaştırıldı. TOKİ İlkokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun tarafından gezilen sınıflarda dağıtılan flüt eğitim setleri öğrencileri çok mutlu etti. Öğrencilerle sohbet eden ve başarılar dileyen Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun, okul binasında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kursları ve özel eğitim sınıfını da ziyaret etti. Eğitim seti dağıtımlarının ilçe genelindeki ilkokullarda önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.