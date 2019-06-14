Beyşehir'de jandarmanın silah operasyonu
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 10 adet Sig Sauer marka tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine N.Ç. isimli kişiyi takibe aldı.
Yapılan takipte şahsın otomobiliyle Bademli Mahallesi köy yolunda bekleme yaptığının tesbit edilmesi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yapılan kimlik kontrolünde tedirgin tavırlar sergileyen N.Ç.'nin aracında arama yaptı.
Yapılan aramada araç içerisinde, bagaj kısmında 9 milimetre çapında ruhsatsız 10 adet Sig Sauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet şarjör ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlara el konulurken, jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ç. hakkında satmak için silah bulundurmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
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