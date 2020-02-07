Beyşehir'de kar yağışı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve bağlı yerleşimleri beyaza bürüdü.
Beyşehir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Ardından tekrar başlayan ve aralıklarla devam eden yağış ilçeye bağlı dağlık kesimlerdeki yerleşim merkezlerinde ise yer yer 25-30 santimetre kar kalınlığı oluşturdu.
Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ardından kar yağışının etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışması başlattı.
İlçe merkezinin dış mahallelerinin yollarını ulaşıma açık tutabilmek için mesai yapan ekipler, Beyşehir'e bağlı Kurucuova, Gölyaka, Dumanlı, Yeşildağ, Huğlu, Üzümlü ve Ecirli bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, kar örtüsüyle kaplanan yollarda iş makineleriyle küreme çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan, kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla temin eden balıkçıların büyük bölümü de avlanma faaliyetlerine ara verdi.
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