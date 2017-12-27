Beyşehir’de katlı otopark ve kapalı pazar, Hal İçi’ne yapılacak
Beyşehir’de, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında “katlı otopark ve kapalı Pazar yeri” projesi hazırlandı. Projenin tamamlanmasının ardından ise nereye yapılacağı konusu gündeme geldi. Yürütülen çalışmalar, toplumun tüm kesimleriyle yapılan istişarenin ardından katlı otopark ve kapalı Pazar’ın Hal İçi’ndeki mevcut Pazar yeri alanına yapılması benimsendi. Ancak, bu konuda son bir kez de yapılacak anket çalışması ile vatandaşların düşüncesine başvurulması kararı alındı.Bunun üzerine Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kaymakamlığı’nın birlikte yürüttüğü, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği noter huzurunda gerçekleştirilen bir anket çalışması düzenlendi. Anket çalışması kapsamında dün Pazar yerinin girişinde vatandaşların önüne sandık konuldu, anket formları dağıtıldı. Dağıtılan formlarda vatandaşlara, “Salı pazarının kurulduğu mevcut yerine katlı otopark ve kapalı Pazarın yapılmasını ister misiniz?” ve “Sizce Beyşehir’in en önemli problemi nedir?” soruları yöneltildi. Anket çalışması Belediye Başkanı Murat Özaltun ile Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir’in de anket formunu doldurarak tercihini kullanmasının ardından başladı. Vatandaşlar da yaklaşık 6 saat süren anket çalışmasında önlerine konulan sandığa doldurdukları anket formlarını atarak bu konudaki tercihlerini belirtti. Sandığın açılmasının ve yapılan tasniflerin ardından sonuçları Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun kamuoyuna açıkladı.
Başkan Özaltun, sosyal medyadan da duyurusu yapılan anket çalışması ile yapılacak katlı otopark ile kapalı pazarın yerinin mevcut sebze pazarının kurulduğu Hal İçi’ndeki alana yapılmasının istenip istenmediğinin vatandaşlara sorulduğunu belirterek, “Kaymakamlığımız ve noter huzurunda 4 farklı kurumda görev yapan memur, 3 sivil toplum kuruluşu gözetmeni, 4 üniversite öğrencisi ile 2 belediye çalışanımızın gözetiminde bu oylamayı gerçekleştirdik. Anket çalışması sonucunda, anket formlarının tasnifi yapılırken, vatandaşlarımızın yüzde 95’lik kısmı katlı otopark ve kapalı pazarın mevcut yerinde yapılmasına ’evet’derken, yüzde 5’lik kısmı ise ’hayır yapılmasını istemiyorum’ cevabı vermiştir. Anket çalışması sonucu, bir tutanak tanzim edilerek imza altına alınmıştır. Hemşehrilerimize bu noktada, duyarlı davranışlarından ve çoğunluğu oluşturan tercihinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Bey ile bu projede emeği olan tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da ilçemize böylesine büyük bir yatırımın kazandırılacak olmasından dolayı teşekkür ediyorum.Bu projenin şehrimize ayrı bir değer katacağına inancım tamdır. İlçemize hayırlı olsun inşallah” dedi.
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