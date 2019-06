Beyşehir'de kent konseyi kuruluyor

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde belediyenin öncülüğünde kent konseyi kuruluyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent konseyinin günümüzde yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen bir oluşum olduğunu vurguladı.

Bayındır, kurmak istemelerindeki amaçla ilgili de, “Her şehrin, her köşesindeki vatandaşının, her yeteneğin birleştirilerek oluşturulduğu, her yetenek derken kadın erkek ayrımı yapmadan, şehri için ‘benim şu fikrim var’ diyenlerin biraraya geldiği, ‘Ben Beyşehir için varım’ diyenlerin biraraya geldiği bir felsefeyi, önce Beyşehir felsefesini kent konseyi ile şekillendirmek istedik. 10 Haziran’da saat 14.00’te kültür merkezimizde bununla ilgili ilk toplantı yapılacak." dedi.