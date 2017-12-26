Beyşehir’de öğrencilere afet bilinci ve KBRN farkındalığı anlatıldı

Sergide, geçmişten günümüze Türkiye ve diğer ülkelerdeki deprem, sel, yangın gibi afetlere ait fotoğraflar ile kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler sunuldu. Seminer, ev sahibi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ve Kaymakam Yusuf Özdemir’in açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirildi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Uzman Süleyman Uslu ve Kimya Yüksek Mühendisi Fatma Ökenek, “Temel afet bilinci ve KBRN farkındalık” konularında bilgi verdi. Program, bilgilendirme yapan uzmanlara, Beyşehir Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu’nun Akademik Danışmanı ve programı düzenlemede emeği geçen Yrd. Doç. Dr. Vildan Doğan Koçbeker’e tarihi Beyşehir Köprüsü tablo takdiminin ardından sona erdi.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Anamas Otel Eşrefoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü’ndeki Fakülte ve Yüksekokulları’nın yöneticileri ile öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.