Beyşehir'de sinema salonu açılışı

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, sinema salonu açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki açılışta, Belediye Başkanı Adil Bayındır, önümüzdeki yıllarda da ilçeye yazlık bir sinema kazandırılmasına dair planları olduğunu belirtti.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde oluşturulacak sinema salonlarında işletmecisi tarafından vizyondaki son filmlerin de gösterime gireceğini ifade eden Bayındır, şöyle konuştu:

"İlçe çocuklarının dünya sinemasından, tiyatro hadisesine kadar her şeyden haberleri olmalı. Kabiliyetli çocuklarımızın sosyal hayata hazırlanması bakımından öğretici filmler olacak. Bizim amacımız bu. Değerlerimize aykırı bir anlayış içinde olmayacağız. Bizler değerlerimizi de, geçmişi de hatırlatacağız. Daha doğrusu özgün filmler, dün bizim insanımız neredeydi nereye geldi. Bütün bunların hayatının anlatıldığı ya da yaşamının anlatıldığı filmlerle inşallah Beyşehir'de yetişen neslimizin hem geçmişi bilmesi, hem de geleceği bilmesi bakımından hangi şehirde yaşadıklarının farkına varmalarını istiyorum."