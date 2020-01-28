Beyşehir'de üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına barınak

KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının ağır kış şartları dolayısıyla üşümemesi için yaptırdıkları barınakları farklı noktalara yerleştirdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, sokaklarda yaşam süren köpek ve kedilerin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için hazırladıkları sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde sokak hayvanları için barınaklar yapan öğrenciler, Beyşehir Belediyesinin de verdiği araç ve personel desteğiyle bunları şehrin farklı noktalarına taşıdı.

Öğrenciler, yerleştirdikleri barınakların yanına sokak hayvanları için yiyecek ve su da bıraktı.

Ali Akkanat Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Refika Atalay, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sosyal sorumluluk dersi kapsamında hazırladıkları "sıcak bir yuva" adlı proje ile sokak hayvanlarına sahip çıktığını söyledi.

Projeye Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğünün de destek verdiğini vurgulayan Atalay, "Mutluyuz, öğrencilerimiz, tahtadan ve değişik materyallerden gayet sağlam yuvalar yaptı. Genellikle geri dönüşümlü ürünler kullanıldı. Sokak hayvanlarımızı beslemek için mama da temin ettik. Bu proje için destek veren belediyemize ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum."dedi.

Projede yer alan öğrenci Burak Şahin ise okul olarak sosyal sorumluluk adına her yıl farklı bir projeye imza attıklarını dile getirerek, "Bu yıl da sokak hayvanlarımıza kış döneminde sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Sokakta yaşayan can dostlarımızın sıcak bir yuvaları olsun istedik." ifadesini kullandı.