Beyşehir'de yaprak toplama seferberliği
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, sonbahar mevsiminin sonuna yaklaşılırken sararıp yol, ve kaldırım üzerlerine dökülen yaprakların Beyşehir Belediye ekipleri tarafından toplanarak alanların temizlendiği bildirildi.
Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, temizlik görevlilerinin sonbahar mevsimiyle birlikte kent merkezinde ağaçlardaki yaprakların dökülmeye başlamasıyla temizlik mesaisine hız verdiği belirtildi.
Açıklamanın devamında, "Temizlik görevlilerimiz, sonbahar döneminde kuruyan yaprakların şehir merkezinde çevre kirliliği oluşturmaması ve olası kanalizasyon tıkanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla çalışma yürütürken, cadde ve sokaklarda yağmur drenaj ızgaralarının üzerine ağaçlardan dökülen yaprakları da topluyor. Ekiplerimiz cadde ve sokaklar, göl ve kanal kıyıları ile muhtelif yol güzergahlarındaki dökülen yaprakları temizlerken, dış mahallelerde ise bu faaliyetler temizlikten sorumlu meydancılarımız tarafından yürütülüyor. İlçemizde yaprak toplama mesaisi ağaçlarda yapraklar tamamen dökülünceye kadar devam edecektir." denildi.
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