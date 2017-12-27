Beyşehir’de yoğun sis etkili oldu

Beyşehir’de zaman zaman görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesine neden olan yoğun sis ulaşımı da etkiledi. Vatandaşlar, yollarda daha az süratle, sis lambalarını da yakarak ve önündeki araçları takip mesafesine dikkat ederek sürüş gerçekleştirdi. Bu arada, yoğun sisten göldeki avlanma faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Balıkçılar, görüş mesafesi olmaması nedeniyle göl üzerinde yönlerini kaybetme endişesi ile avlanmaya çıkamadı.

Fotoğraf tutkunları ise, yoğun sisli günlerde de bölgede mesai yapmaya devam etti. Sisli havada bölgedeki doğal alanlardan çekilen pek çok fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun sis, Beyşehir Gölü’nün üzerini de kapladı. Göl, kent merkezinden ve birçok noktadan görünmez hale geldi. Beyşehir’in simgesi olan karlı Anamas Dağı ise Beyşehir Gölü’nü görünmez hale getiren sis bulutlarıyla birlikte kartpostallara konu olacak bir manzara oluşturdu. Sis nedeniyle, ilçenin pek çok yerleşim merkezi de görünmez bir hale büründü. Dağlarda yayılıma çıkan keçi sürüleri de sisli havada güzel görüntüler ortaya çıkardı.