Beyşehir'de yoksullar yararına kermes açılışı

KONYA (AA) – Beyşehir'de, ilçede geliri ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bırakılacak kermesin açılışı yapıldı.

Göl Feneri Derneği tarafından Vuslat Parkı'nda düzenlenen kermesin açılışında konuşan derneğin başkanı Hasan Takavcı, 2004 yılında kurulan derneğin 8 yıldır da çalışmalarına aşevi faaliyetlerini eklediğini belirterek, vatandaşlardan gelen ikinci el giysi ve ev eşyalarının yanısıra sıfır eşya ve malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Takavcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son on yılda evde yemek yapamayacak durumda olan insanlarımıza da sıcak yemeğin ulaştırılmasını en acil faaliyet olarak değerlendirdikten sonra çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yönetim kurulumuzun ve özel ekibimizin tesbitleri doğrultusunda başlayan aşevi hizmetimiz sadece Beyşehir merkezde değil, Karadiken’den başlayan daha sonrasında Yeşildağ ve Kurucuova istikametine kadar 6 yerleşim merkezimizi de kapsamaya başladı. Belediye Başkanımız Adil Bayındır Bey’in de lojistik destek sözüyle birlikte şehir içinde de yine bu hizmeti başlatmasıyla biz yine yeni bir hat olan dış mahallelerimizden Çiçekler, Hüseyinler, Fasıllar, Başgöze tarafına da bir hat açmaya karar verdik. İnşallah 15 beldemizdeki ihtiyaç sahiplerine bu sıcak yemeği ulaştırmış olacağız. Bu kermes etkinliği ile ilgili olarak ise sağ olsunlar özellikle hanım kardeşlerimiz düzenliyor. Onların da ellerine sağlık diyoruz. Allah hepinizden razı olsun."

Yapılan konuşmaların ardından dualarla kermesin açılışı yapıldı.