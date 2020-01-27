Beyşehir'den deprem bölgesine yardım seferberliği

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinden deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım eli uzatılması amacıya "Elazığ Malatya yanındayız" sloganıyla destek kampanyası başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Sebzeciler ve Meyveciler Derneği Başkanlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Beyşehir Şoförler Odası, Taşıyıcılar Kooperatifi, Ziraat Odası, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği, Kızılay Temsilciliğimiz, Göl Feneri, Beyşehir Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da destekleriyle başlattığımız yardım kampanyası için Beyşehirli hemşerilerimizle birlikte topyekün bir seferberlik başlattık." dedi.

Başkan Bayındır, başlatılan yardım kampanyası kapsamında ilçe merkezindeki Köprübaşında bekletilmeye başlanılan yardım tırlarının bulunduğu alandaki kampanya çadırını ziyaret ederek, burada bağışların kabul edilmeye başlandığını belirterek, "Kampanyaya hayırsever vatandaşlarımızdan deprem bölgesinde acil ihtiyaçlardan olan elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, mont, kuru bakliyat, çocuk bezi, kışlık bot, uyku tulumu, kişisel temizlik malzemeleri ve kıyafetler kabul ediyoruz." dedi.