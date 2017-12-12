Beyşehir’in mahallelerine 4 çok amaçlı saha daha

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir’in 4 farklı mahallesinin daha çok amaçlı sahaya kavuşacağını söyledi. Özaltun, Üzümlü’den sonra Huğlu Mahallesine yapılacak kapalı halı sahanın da bu ay içerisinde ihaleye çıkarılacağını belirtti. Seyşehir’de sportif yatırımlara dönemlerinde çok büyük önem verdiklerini ve gençlerden bu yönde gelen talepleri geri çevirmediklerini vurgulayan Özaltun, son 3,5 yıl içerisinde ilçeye 27 çok amaçlı saha kazandırdıklarını hatırlattı.

Beyşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde ilçede sportif yatırımlara yenilerini ekleyebilmek için ihaleye çıkacaklarını vurgulayan Özaltun, “28 Aralık’ta ilçemizin 4 farklı mahallesine daha çok amaçlı saha kazandırabilmek için ihaleye çıkıyoruz. Bu ihalenin ardından yürütülecek çalışmalarla mahallelerimiz EPDM zemine sahip, futbol, voleybol ve basketbol oynanabilecek 15×30 çok amaçlı sahaya kavuşacak. Aynı tarihte, çok amaçlı sahalarımızla birlikte daha önce kamuoyu ile paylaşımını yaptığımız Huğlu Mahallemize kazandıracağımız bin 125 metrekarelik alana sahip kapalı halı saha ve idari binası işi de ihale edilecek. İhalelerin ardından yapılacak yer teslimi sonrasında mahallelerimiz 6 aylık takvim gününde spor tesislerine kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.