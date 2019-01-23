BEYŞEHİRLİ SPORCULAR BAŞARILARIYLA İLÇENİN GURURU OLDU
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Antalya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ile Konya’da sona eren Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda dereceye giren Beyşehirli sporcuları kutladı.
Özaltun, 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılan ve milli takım seçme kriterlerinden olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda Beyşehirli sporcular Zeliha Çavuşoğlu, Kader Kaya, Ayşe Kocaer’in kilolarında birinci, Ceren Tombalak’ın ise 3’üncülük derecesi elde ettiğini, bu isimlerden Zeliha Çavuşoğlu’nun 50 kiloda şampiyon olarak milli takım kapısını aralama başarısını gösterdiğini vurgulayarak, “Turnuvada Beyşehirli sporcularımız değişik kategorilerde 5 birincilik, 2 de üçüncülük derecesi elde ederek Konyamız ve bölgemiz adına önemli bir başarıya imza atmıştır. Konya’da yapılan ve 6 gün süren Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ise 68 kiloda Beyşehirli milli sporcumuz İrem Baysal ikincilik derecesi elde ederek büyük bir başarı örneği göstermiş, ilçemizin gururu olmuştur. Baysal bu başarısı ile Turkish Open Şampiyonası’na girme hakkını kazandı. Şampiyonalarda derece elde eden Beyşehirli tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”dedi.Haber Merkezi
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