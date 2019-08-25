Beyşehirli tekvandocu Keleş'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
KONYA (AA) – Beyşehirli tekvandocu Fatma Keleş, katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini belirtti.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilo bayanlarda ikinci olduktan sonra milli takım seçmelerine katılma hakkını elde eden ve burada yapılan müsabakalarda birinci gelerek milli takıma seçilmeyi başaran Fatma Keleş, katılacağı Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda birinci gelerek Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.
Keleş, yaptığı açıklamada, ay yıldızlı forma ile amacının birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu dile getirdi.
Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır da Keleş'in geçen yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini hatırlatarak, genç sporcusuna Avrupa şampiyonasında güvendiğini kaydetti.
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Beyşehirli tekvandocu Keleş'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
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