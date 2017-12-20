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Bıçaklı saldırıya uğradı, aracına binerek canını kurtardı

Adana’da bir kişi bıçaklandıktan sonra can havliyle aracına binerek olay yerinden kaçarken yolda gördüğü polislerden yardım istedi…
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Güncel - 20 Aralık 2017 09:41 A A

Adana’da bir kişi bıçaklandıktan sonra can havliyle aracına binerek olay yerinden kaçarken yolda gördüğü polislerden yardım istedi. Olay, Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı Turhan Cemal Beriker kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Özdemir istasyon meydanında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.



Güncel - 09:41 A A
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